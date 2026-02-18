In arrivo una nuova perturbazione ma nel weekend torna il sole splendente

Una perturbazione proveniente dal Nord Europa sta entrando in Italia, causando maltempo nelle regioni settentrionali e lungo le zone tirreniche. Le piogge si intensificheranno già da questa sera, mercoledì, con temporali e venti forti che interesseranno varie aree. La causa principale è il fronte freddo che si sta avvicinando, portando condizioni instabili. Tuttavia, nel weekend, il cielo tornerà sereno e il sole splenderà di nuovo su molte città italiane. Le temperature si stabilizzeranno, preparando il clima a giornate più tranquille.

Una nuova perturbazione raggiungerà l'Italia dalle prime ore di giovedì a partire dalle regioni settentrionali e tratti di quelle tirreniche, dove i primi segnali di un peggioramento si scorgeranno già nella serata di oggi, mercoledì. Nella giornata di domani il fronte si estenderà alle regioni centrali e in serata fino a quelle meridionali, coinvolgendo più direttamente quelle del versante tirrenico. Si intensificheranno i venti, dapprima dai quadranti meridionali, poi da quelli occidentali, risultando anche di forte intensità, mentre le temperature subiranno una diminuzione al Nord. Nelle prime ore del mattino la quota neve si abbasserà notevolmente al Nordovest, possibile a tratti fino in pianura su basso Piemonte, ovest Emilia e Lombardia sudoccidentale.