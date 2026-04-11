Un appassionato di funghi ha scoperto un frammento di roccia proveniente dallo spazio nel Bondone. Il pezzo, di 188 grammi, risale a più di 4,5 miliardi di anni fa ed è stato riconosciuto come meteorite dopo una serie di analisi condotte tra il Trentino e la Toscana. La scoperta ha attirato l’attenzione degli esperti per l’età e l’origine insolita del frammento.

Un frammento di roccia spaziale, pesante 188 grammi e risalente a oltre 4,5 miliardi di anni fa, è stato ufficialmente identificato come meteorite dopo un percorso di analisi che ha collegato il Trentino alla Toscana. Il reperto, rinvenuto in località Garniga Vecchia sul Monte Bondone, è stato classificato come condrite ordinaria L5 dai ricercatori del Museo Italiano di Scienze Planetarie di Prato e della Scuola di Scienza e Tecnologia dell’Università di Camerino. Tutto ha avuto inizio durante un’escursione tra i boschi del Monte Bondone, quando Efrem Rigotti, intento a cercare funghi, si è ritrovato a dover gestire la perdita delle chiavi della propria automobile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cerca funghi e trova un tesoro: arriva dal Bondone un meteorite raro

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