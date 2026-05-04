Scopre un sacco nella sua tenuta agricola con all' interno Rolex e monili d' oro bottino di un furto

Un imprenditore agricolo ha trovato questa mattina un sacco all’interno della propria tenuta, contenente diversi orologi di marca e monili d’oro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all’origine del bottino, risultato essere il frutto di un furto. La zona è stata posta sotto controllo e sono stati ascoltati alcuni testimoni.

MORRO D’ALBA – Un mattina come tante, con un ritrovamento sorprendente per un imprenditore agricolo, che all’interno della sua tenuta ha ritrovato un sacco contenente orologi di pregio e preziosi.Il sacco conteneva diverse scatole, che custodivano Rolex e monili d’oro: una scoperta che lo ha.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Furto nella notte alla gioielleria Peroso di via Sistina: portati via monili e argenteriaBanda in azione nella notte fra domenica 29 e lunedì 30: forzata la saracinesca e svuotate le vetrine. Leggi anche: Policoro: furto con scasso in gioielleria, bottino sessantamila euro Nella notte Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Bagnini, stagione in ordine sparso. Già una sagra nel week end. E per i fumatori ci sono i tavolini; Dragon Ball: Ep. 39 - L'incontro con il gran maestro Re Kaio Video; Torna per il sesto anno Borghi dei Tesori Fest: tre weekend alla scoperta di 25 piccoli comuni siciliani; Elle Fanning: Nessuno mi può giudicare. Catanzaro, Guardia di finanza scopre e sequestra una Ferrari falsa: denunciato il proprietario - VIDEO - facebook.com facebook Angri, scopre che il marito la tradisce e lo evira nel sonno: lui è grave, arrestata la donna x.com