Terzo Memorial Dino Amadori il figlio Giovanni | E' la celebrazione del volontariato

È stato presentato il terzo Memorial Dino Amadori, un evento dedicato allo sport e al volontariato. La manifestazione si terrà domenica 10 maggio alle 9:30 presso il campo di calcio Edelweiss. Il figlio di Dino Amadori ha dichiarato che si tratta di una celebrazione del dono e del volontariato, sottolineando l’importanza di queste tematiche nel contesto dell’evento. La giornata prevede diverse attività sportive e momenti di sensibilizzazione.

Presentato il Terzo Memorial Dino Amadori, “Lo Sport e la Cultura del Dono e del Volontariato, che si svolgerà il domenica 10 maggio, alle 9,30, all'Edelweiss calcio. “Un'occasione di solidarietà in un momento di comunità e festa, con i bimbi protagonisti”, le parole di Giovanni Amadori. Sono.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Sei anni fa la scomparsa del professor Dino Amadori: una messa ricorderà il papà dell'IrstLa celebrazione si terrà a Meldola, nella chiesa di San Nicolò, e rappresenterà un momento di raccoglimento, gratitudine e comunità Lunedì, alle 19,... Agricoltura, cibo sano e prevenzione al centro del confronto dedicato a Dino AmadoriGabriele Zelli ha ricordato le prime campagne di sensibilizzazione avviate nel 1974 sui temi della prevenzione oncologica nelle aree rurali come...