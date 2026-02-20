Sei anni fa la scomparsa del professor Dino Amadori | una messa ricorderà il papà dell' Irst

Il professor Dino Amadori è scomparso sei anni fa, a causa di una grave malattia. Per ricordarlo, lunedì alle 19 si terrà una messa presso la chiesa di San Giovanni. La cerimonia sarà officiata da don Enrico Casadio, che ha conosciuto il professore durante le sue attività di ricerca. La famiglia e i colleghi si riuniranno per onorare la memoria del papà dell’IRST. La chiesa sarà aperta a tutti coloro che desiderano partecipare e rendere omaggio a Dino Amadori.

La celebrazione si terrà a Meldola, nella chiesa di San Nicolò, e rappresenterà un momento di raccoglimento, gratitudine e comunità Lunedì, alle 19, nel sesto anniversario, sarà celebrata una messa per il professor Dino Amadori. A officiare la celebrazione sarà don Enrico Casadio. La celebrazione si terrà a Meldola, nella chiesa di San Nicolò, e rappresenterà un momento di raccoglimento, gratitudine e comunità. “Sarà un segno di saluto e di ringraziamento al professore proprio nella città in cui è nato il suo Istituto, l’Irst Irccs, oggi a lui intitolato”, spiegano i familiari. “Meldola è un luogo simbolico - viene aggiunto -: da qui ha preso forma un progetto che ha consegnato alla Romagna, all’Italia e alla comunità scientifica internazionale un centro di ricerca oncologica d’eccellenza, fondato su valori di umanità, rigore scientifico e servizio al paziente.🔗 Leggi su Forlitoday.it

