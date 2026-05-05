Terzo figlio per Cameron Diaz | il dettaglio che ha sorpreso tutti

Da bollicinevip.com 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cameron Diaz e Benji Madden hanno dato il benvenuto a un terzo figlio, nato recentemente. La coppia ha già due figli, Raddiz e Cardinal. La nascita del nuovo arrivato è stata annunciata senza grandi dettagli pubblici, mantenendo un basso profilo mediatico. La famiglia vive in modo riservato, lontano dalle luci della ribalta di Hollywood.

Cameron Diaz e Benji Madden hanno accolto il piccolo Nautas, terzo figlio dopo Raddiz e Cardinal: una famiglia che cresce in silenzio, lontana dai riflettori di Hollywood L’annuncio, affidato ai social con parole misurate e autentiche, racconta di una felicità piena e di un senso di gratitudine che attraversa ogni riga: il terzo figlio arriva dopo Raddiz e Cardinal, nati rispettivamente nel 2019 e nel 2024, entrambi tramite maternità surrogata, una scelta che la coppia ha sempre vissuto con naturalezza e protezione, senza mai cedere all’eccesso di esposizione. “Siamo felici, entusiasti e ci sentiamo davvero benedetti”, ha scritto Madden,...🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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