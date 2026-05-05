Cameron Diaz terzo figlio a 53 anni | l’annuncio spiazza tutti

Cameron Diaz e il marito hanno comunicato di aver avuto un terzo figlio. La nascita è avvenuta quando l'attrice aveva 53 anni. L'annuncio ha sorpreso molti, considerando l'età dell'attrice al momento della nascita. La coppia ha condiviso la notizia attraverso un comunicato ufficiale. La nascita del bambino è stata confermata da fonti vicine alla coppia.

Fiocco azzurro in casa Diaz-Madden, l’attrice e il musicista sono infatti diventati nuovamente genitori, è nato il piccolo Nautas. La coppia, ricordiamo, ha già due figli, Raddix e Cardinal. Ma ecco tutti i dettagli. Una gravidanza portata avanti con il massimo riserbo, per questo l’annuncio della coppia formata da Cameron Diaz e Benji Madden ha sorpreso tutti: è nato il piccolo Nautas! L’attrice statunitense è dunque diventata nuovamente mamma all’età di 53 anni. La coppia, ricordiamo, ha già due figli, Raddix, nata nel 2019 e Cardinal nato nel 2024. Qualche anno fa la stessa Cameron Diaz aveva raccontato cosa significasse per lei diventare mamma più tardi.🔗 Leggi su Novella2000.it

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