Terzo appuntamento della rassegna ' Interplay Incontri jazz tra generazioni' alla Scuola Normale

Si è svolto il terzo incontro della rassegna 'Interplay. Incontri jazz tra generazioni' presso la Scuola Normale. L’evento si inserisce in un ciclo di quattro appuntamenti organizzato dalla Scuola Normale, dal Conservatorio Mascagni e da Toscana Produzione Musica. Durante la serata sono stati protagonisti gruppi composti da studenti e studentesse del Conservatorio, alternati ad altri gruppi, creando un confronto tra diverse generazioni di musicisti jazz.

La rassegna Interplay. Incontri jazz tra generazioni, pensata e realizzata da Scuola Normale, Conservatorio Mascagni e Toscana Produzione Musica, si sviluppa in quattro appuntamenti che hanno come protagonisti gruppi composti da allievi e allieve del Conservatorio Mascagni e altrettanti gruppi.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Primo appuntamento della rassegna 'Interplay. Incontri jazz tra generazioni' alla Scuola Normale Leggi anche: Secondo appuntamento della rassegna 'Interplay. Incontri jazz tra generazioni' alla Scuola Normale Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Primo appuntamento della rassegna 'Interplay. Incontri jazz tra generazioni' alla Scuola Normale; Rassegna cinema su diritti e lavoro all’Arsenale. Assisi: sabato 7 marzo, terzo appuntamento della rassegna Francesco ha gli occhi tuoi, con lo storico Giovanni Grado Merlo e Fra Massimo FusarelliDopo il grande successo dei primi due appuntamenti, la rassegna Francesco ha gli occhi tuoi prosegue con un terzo incontro. Sabato 7 marzo — presso il Refettorietto della Basilica di Santa Maria ... agensir.it