Industria e sostenibilità Tecno apre a Bergamo il nuovo hub per la transizione delle imprese

Tecno, società benefit quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Sustaintech, ha aperto un nuovo centro dedicato alla transizione sostenibile delle imprese nel Kilometro Rosso Innovation District di Bergamo. L’inaugurazione del Sustaintech hub fa parte delle iniziative dell’azienda per supportare le aziende nel percorso di sostenibilità. La struttura si trova all’interno di un’area dedicata all’innovazione e alla ricerca.

Tecno, società benefit quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali player nel settore Sustaintech, ha inaugurato il nuovo Sustaintech hub presso il Kilometro Rosso Innovation District di Bergamo. Si tratta di uno spazio pensato per supportare concretamente le imprese nel percorso verso la transizione digitale e sostenibile. Il ruolo della sostenibilità. L’evento di inaugurazione ha messo in evidenza il ruolo strategico della sostenibilità per la competitività futura delle imprese, con un focus su tecnologia e digitalizzazione come asset fondamentali per l’industria italiana, all’interno della cosiddetta Twin Transition. Nel dibattito è emersa anche l’importanza della sinergia tra imprese, finanza e istituzioni.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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