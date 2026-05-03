Un episodio di violenza si è verificato a Pescara, dove un uomo ha tentato di fuggire con un taglierino, inseguendo il direttore di un centro culturale. L'aggressore è riuscito a superare le serrature di sicurezza recentemente installate, consentendogli di entrare nell’edificio. Poche ore dopo l’aggressione, l’uomo è stato rilasciato, senza ulteriori misure restrittive. Le autorità stanno indagando sugli sviluppi di questa vicenda.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'aggressore a superare le nuove serrature installate?. Perché l'uomo è stato rilasciato poche ore dopo l'aggressione?. Chi ha protetto il direttore durante la fuga dal taglierino?. Come può la solidarietà alimentare il degrado in via delle Caserme?.? In Breve Aggressione scatenata da intrusioni passate nel vano caldaia di via delle Caserme.. L'aggressore è tornato in libertà poche ore dopo la denuncia a Pescara.. Vincenzo D'Aquino si è rifugiato nel Caffè Letterario per sfuggire al taglierino.. L'uomo aveva già forzato serrature e portoni dello stabile nei mesi precedenti.. Venerdì 30 aprile alle ore 18, in via delle Caserme a Pescara Vecchia, Vincenzo D’Aquino è stato aggredito da un uomo che lo ha inseguito con un taglierino dopo avergli urlato di ucciderlo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescara, fuga col taglierino: il direttore del Fla viene inseguito

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