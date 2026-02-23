Friuli 1976-2026 | archivio di storie per salvare la memoria

Nel 1976, un terremoto devastò il Friuli, spingendo Ater Udine a raccogliere le testimonianze delle persone che ricostruirono la città. La sede di via Sacile si trasforma in un archivio vivo, dove vengono conservati ricordi, fotografie e storie di chi ha affrontato la catastrofe. Questo progetto mira a preservare il passato per le future generazioni. La memoria di quegli anni rimane al centro di un impegno forte e concreto.

Le chiavi di casa: Ater Udine raccoglie la memoria della ricostruzione post-terremoto. La sede di Ater Udine in via Sacile diventa il cuore di un progetto che va oltre i mattoni e il cemento. Le chiavi di casa – Friuli 1976–2026. Ricostruire per restare è un’iniziativa che chiede a chi ha vissuto la ricostruzione post-terremoto di condividere storie, fotografie e ricordi. Fino al 17 aprile, inquilini, ex dipendenti e chiunque abbia vissuto quegli anni può inviare materiali all’indirizzo [email protected]. L’obiettivo? Creare un archivio collettivo che custodisca non solo edifici, ma anche relazioni, comunità e senso di appartenenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Friuli: il terremoto del 1976 negli occhi dei bambiniIl terremoto del 1976 in Friuli ha segnato profondamente le vite di chi l’ha vissuto da bambino.

