A Terni, è stato approvato il progetto per la costruzione di un nuovo edificio di dieci piani in via del Rivo, nel quartiere Borgo Rivo. La realizzazione comporterà modifiche alla viabilità locale e una riduzione dei parcheggi disponibili lungo la strada. Il Comune prevede di incassare nuove entrate grazie alla diminuzione di spazi pubblici destinati a parcheggio, mentre i residenti si preparano a nuove sistemazioni per la mobilità.

? Cosa scoprirai Come cambierà la viabilità di via del Rivo con meno parcheggi?. Quanto incasserà il Comune per la riduzione degli spazi pubblici?. Chi gestirà i nuovi spazi verdi e le opere di urbanizzazione?. Perché il volume edilizio potrebbe aumentare oltre i limiti iniziali?.? In Breve Iter avviato l'8 gennaio sotto la gestione dell'allora assessore Iapadre.. Progetto prevede 7.050 metri cubi con 2.350 metri quadri di superficie utile.. Riduzione a 10 parcheggi pubblici con incasso comunale di 8.750 euro.. Cessione gratuita di 347 metri quadri per verde e spazi comuni.. La giunta guidata da Bandecchi ha dato il via libera definitivo al piano attuativo per la trasformazione di un’area di borgo Rivo a Terni, approvando il progetto della società Bonus Immobiliare srl.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, via libera a Borgo Rivo: sorge un nuovo palazzo da 10 piani

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