Terni la segnalazione | Fascia pedemontana di Borgo Rivo senza luce Disagi notevoli per i residenti
Nella zona nord della città, in particolare nel quartiere di Borgo Rivo e nella strada di Pietrara, sono stati segnalati frequenti problemi con la rete elettrica negli ultimi mesi, soprattutto durante i temporali. Una segnalazione specifica riguarda la fascia pedemontana di Borgo Rivo, dove si riscontrano interruzioni di energia elettrica che causano notevoli disagi ai residenti. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità locali.
“Durante gli ultimi mesi in tutta la zona nord della città, zona pedemontana quartiere di Borgo Rivo - con particolari disagi nell’abitato di strada di Pietrara - sono state registrate criticità frequenti al funzionamento della rete elettrica, in particolar modo a seguito di temporali”. Lo ha.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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