Terni la segnalazione | Fascia pedemontana di Borgo Rivo senza luce Disagi notevoli per i residenti

Nella zona nord della città, in particolare nel quartiere di Borgo Rivo e nella strada di Pietrara, sono stati segnalati frequenti problemi con la rete elettrica negli ultimi mesi, soprattutto durante i temporali. Una segnalazione specifica riguarda la fascia pedemontana di Borgo Rivo, dove si riscontrano interruzioni di energia elettrica che causano notevoli disagi ai residenti. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità locali.