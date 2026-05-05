Terni Reti Alessandro Campi confermato al timone | Nuovi investimenti per migliorare servizi ed infrastrutture

L’assemblea dei soci di Terni Reti, tenutasi il 30 aprile, ha approvato il bilancio di esercizio del 2025 e confermato nel ruolo di amministratore unico Alessandro Campi. Nel corso dell’incontro sono stati discussi piani di investimento destinati a migliorare i servizi e le infrastrutture dell’azienda. La decisione di mantenere Campi al vertice si inserisce in un processo di continuità gestionale.