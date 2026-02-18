Zes Visconti Ficei | 300 mln per le infrastrutture ora investimenti mirati su trasporti ed energia

La decisione di destinare 300 milioni di euro alle infrastrutture nel Sud Italia deriva dalla volontà di migliorare le zone industriali e stimolare la crescita locale. L’annuncio arriva dopo mesi di discussioni e negoziati tra enti pubblici e privati. I fondi saranno utilizzati principalmente per potenziare i trasporti e le reti energetiche, con l’obiettivo di attrarre nuovi investimenti. La riapertura del dossier Zes punta a rendere più competitivi i territori interessati e favorire lo sviluppo economico. La spesa si concentrerà principalmente sui prossimi progetti concreti.

Trecento milioni di euro per le infrastrutture delle aree industriali del Mezzogiorno riaprono il dossier Zes in chiave operativa. L’avviso pubblicato dalla Struttura di missione Zes, finanziato con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, coinvolge Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. I destinatari sono i Comuni sopra i 5mila abitanti con aree Pip e i consorzi industriali. La leva scelta è il contributo a fondo perduto: meno debito per gli enti locali, maggiore rapidità di spesa e più certezza nella programmazione. A sottolinearlo è Antonio Visconti, presidente nazionale di Ficei e presidente del Consorzio Asi di Salerno.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Caro elettricità, Visconti (Ficei): Con un mercato unico dell’energia risparmi fino al 35% Assicurazione obbligatoria contro le catastrofi, VIsconti (Ficei): Rischio scaricato sulle impreseA partire dal 2026, molte piccole e medie imprese italiane dovranno affrontare un nuovo onere: l’assicurazione obbligatoria contro le catastrofi, nota come VIsconti (Ficei). Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Zes, Visconti: Rilancio infrastrutture per veri beneficiRoma, 18 Febbraio – «Trecento milioni di euro per le infrastrutture delle aree industriali del Mezzogiorno riaprono il dossier Zes in chiave concreta. L’avviso pubblicato dalla Struttura di missione Z ... sciscianonotizie.it Visconti (Ficei), manca politica industriale per la Zes unicaLa Zes unica è manchevole, al momento, di una vera e propria politica industriale che va a puntare sui punti di forza e a rafforzare il tessuto produttivo meridionale. Ne è convinto Antonio Visconti ... ansa.it Il tentativo di metterci paura era ovvio ma noi non abbiamo mollato .. grazie ai miei compagni di avventura @ferrandelli_ e il professore Costantino Visconti a quella parte di quartiere che ci ha sostenuto e a tutte le forze dell’ordine !!! #zen2 #perte #legalità facebook