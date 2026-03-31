Aeb ha annunciato un piano industriale aggiornato fino al 2035, con un investimento complessivo di 230 milioni di euro. La strategia punta a rafforzare la presenza nella regione della Brianza, estendendo le attività che vanno dalle reti ai servizi ambientali. L'azienda ha confermato che la Brianza continuerà a giocare un ruolo centrale nel suo piano di crescita.

Con l’aggiornamento del piano industriale fino al 2035, Aeb conferma la Brianza al centro della propria strategia di sviluppo. Si prevedono 460 milioni di investimenti complessivi, di cui circa 230 milioni destinati alla provincia per rafforzare reti, rinnovabili e servizi ambientali. "Con il nuovo piano industriale vogliamo consolidare la leadership di Aeb in Brianza - spiega il presidente Massimiliano Riva (foto) –, ponendoci sempre più come piattaforma a servizio di Comuni e cittadini. La partnership con A2A ci consente di unire radicamento locale e capacità industriale. Nei prossimi dieci anni distribuiremo dividendi per 160 milioni, risorse che si tradurranno in valore per i Comuni soci". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aeb, un patto con la Brianza. Dalle reti ai servizi ambientali: investimenti per 230 milioni

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