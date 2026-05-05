Terni Commissioni speciali d’indagine | Atti privi di fondamento regolamentare

A Terni, il sindaco ha presentato tre mozioni per creare Commissioni speciali d’indagine. Tuttavia, queste proposte sono state giudicate prive di solide basi regolamentari. Le mozioni sono state considerate costruite su fondamenti giuridici deboli e potrebbero portare a interpretazioni fuorvianti. La questione ha generato discussioni tra i membri dell’assemblea, che hanno analizzato la validità delle richieste avanzate.

“Il Sindaco ha portato in aula tre mozioni per istituire Commissioni speciali d’indagine, costruite su basi giuridicamente fragili e politicamente fuorvianti. Si trattava di atti che, oltre a richiamare un Regolamento comunale non più vigente (con riferimento a un articolo ormai abrogato).🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Terni, tre commissioni speciali annunciate da Stefano Bandecchi: “Impedita la discussione”. Salta la propostaUna decisione unanime che ha impedito l’approvazione della proposta annunciata in mattinata da Stefano Bandecchi. Campania, eletti presidenti delle commissioni speciali trasparenza ed anticamorraInsediate le commissioni speciali in Regione Campania, Francesco Iovino eletto presidente della commissione trasparenza e Vincenzo Santangelo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ospedale e Ternana, il consiglio istituisce due commissioni; Terni, Commissioni speciali d’indagine: Atti privi di fondamento regolamentare; Tutela della geografia giudiziaria umbra e salvaguardia dei Tribunali di Terni e Spoleto; Agente speciale Bandecchi, passano le commissioni d’inchiesta. Retroscena...comunale. Quanto peserà la mancata commissione speciale d'indagine sulla Ternana?Come noto, si è tenuta ieri mattina la seduta del Consiglio Comunale di Terni, che - come emerge dalla stampa umbra - ha visto la prima frattura della maggioranza di Alternativa Popolare che sostiene ... tuttomercatoweb.com La Commissione d'inchiesta sulla criminalità ha ascoltato il prefetto di TerniLa Commissione d'inchiesta dell'Assemblea legislativa sulla criminalità organizzata ha ascoltato il prefetto di Terni Antonietta Orlando. Il presidente dell'Organismo regionale Fabrizio Ricci ha ... ansa.it Leggi l'articolo - TT Biella, bottino di medaglie ai Campionati Italiani Giovanili di Terni FOTO - facebook.com facebook #Terni, evento contro lo #sfruttamento del #lavoro #giovanile: «Dare voce a chi #rifiuta un #sistema che lo normalizza» x.com