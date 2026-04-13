Terni tre commissioni speciali annunciate da Stefano Bandecchi | Impedita la discussione Salta la proposta

A Terni, durante una riunione, sono state annunciate tre commissioni speciali da parte di Stefano Bandecchi, ma la discussione sulla proposta è stata bloccata. La decisione è stata presa all’unanimità, impedendo così l’approvazione dell’idea annunciata in mattinata. La dinamica si è conclusa senza che la proposta venisse messa ai voti o discussa nel dettaglio.