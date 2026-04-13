Terni tre commissioni speciali annunciate da Stefano Bandecchi | Impedita la discussione Salta la proposta
A Terni, durante una riunione, sono state annunciate tre commissioni speciali da parte di Stefano Bandecchi, ma la discussione sulla proposta è stata bloccata. La decisione è stata presa all’unanimità, impedendo così l’approvazione dell’idea annunciata in mattinata. La dinamica si è conclusa senza che la proposta venisse messa ai voti o discussa nel dettaglio.
Una decisione unanime che ha impedito l’approvazione della proposta annunciata in mattinata da Stefano Bandecchi. Le minoranze di palazzo Spada hanno lasciato l’aula nel momento di votare l’istituzione di una commissione speciale, ai fini di approfondire delle tematiche ‘delicate’ come le.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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