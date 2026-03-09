Campania eletti presidenti delle commissioni speciali trasparenza ed anticamorra

In Campania sono state insediate le commissioni speciali dedicate alla trasparenza e all’anticamorra. Francesco Iovino è stato eletto presidente della commissione trasparenza, mentre Vincenzo Santangelo ricopre il ruolo di presidente di quella anticamorra. Le due commissioni sono state ufficialmente costituite e i rispettivi presidenti hanno assunto l’incarico.

Insediate le commissioni speciali in Regione Campania, Francesco Iovino eletto presidente della commissione trasparenza e Vincenzo Santangelo presidente della commissione anticamorra. Napoli. Il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha insediato la I e la II Commissione Speciale, competenti rispettivamente, per la 'Trasparenza, Controllo delle attività della Regione e degli enti collegati e dell'utilizzo degli altri fondi" ed "Anticamorra, Beni confiscati, Bonifiche ambientali ed ecomafie". Presidente della Commissione Trasparenza è stato eletto il consigliere Francesco Iovino (Riformisti e Moderati Lista Cirielli ECR) e Vicepresidente Gaetano Simeone (Fico Presidente) mentre Segretario, Giovanni Iovino (Avanti Campania Psi).