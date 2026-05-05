A Terni, l’aula si è trovata nel caos durante la discussione delle mozioni relative alle commissioni d’indagine. Le proposte sono state contestate dalla minoranza, che ha sollevato dubbi riguardo alla conformità di alcune commissioni con le disposizioni del nuovo regolamento. Si è verificato un acceso scontro tra le forze di maggioranza e opposizione, con accuse di violazioni delle norme e di superamento dei limiti stabiliti dal regolamento stesso.

? Cosa scoprirai Quale errore normativo ha scatenato lo scontro tra maggioranza e opposizione?. Perché le commissioni d'indagine proposte superano i limiti del nuovo regolamento?. Chi ha deciso di ignorare la proposta di emendamento dell'opposizione?. Come influirà questo precedente sulla trasparenza delle istituzioni ternane?.? In Breve Il PD ha contestato l'uso dell'articolo 67 del nuovo regolamento comunale.. Una mozione è stata approvata senza modifiche e una con emendamento.. Il Sindaco ha ritirato la terza mozione presentata durante la seduta.. L'articolo 44 del TUEL limita le competenze alle attività dell'Amministrazione.. Il Consiglio comunale di Terni ha oggi tre mozioni per l’istituzione di Commissioni speciali d’indagine basate su riferimenti normativi non più validi e competenze fuori dal controllo amministrativo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, caos in aula: mozioni su commissioni d’indagine contestate

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