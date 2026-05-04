Sport Terni stime contestate | ritirata la proposta sulle concessioni

Le stime economiche relative allo stadio Badinelli sono state oggetto di contestazioni, portando al ritiro della proposta sulle concessioni. Alcune analisi sui costi e benefici sono state ritenute non accurate da alcuni esperti, che hanno sollevato dubbi sulla validità dei calcoli effettuati. Inoltre, anche le stime legate all’impianto Laureti sono state messe in discussione, con critiche rivolte alla metodologia adottata per le valutazioni finanziarie.

? Cosa scoprirai Perché le stime economiche per il Badinelli sono state contestate?. Chi ha espresso dubbi sulla correttezza dei calcoli per il Laureti?. Come influirà il ritiro della proposta sulla gestione degli impianti?. Quali rischi corrono le attività agonistiche con il blocco del bando?.? In Breve Sandro Corsi contesta i 501 mila euro stimati per il complesso Laureti.. Valutazione del Badinelli ritenuta poco realistica per la scuola calcio locale.. Incontro in terza commissione iniziato lunedì alle ore 8.40.. Necessaria revisione tecnica per coinvolgere le associazioni sportive dilettantistiche ASD.. Il presidente Batini ha bloccato lunedì mattina in terza commissione la proposta riguardante le concessioni pluriennali per tre strutture sportive ternane, portando al ritiro dell’atto su richiesta del proponente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sport Terni, stime contestate: ritirata la proposta sulle concessioni Notizie correlate Leggi anche: Casa: Gardini, 'ritirata proposta di legge su condomini' Leggi anche: Tar Liguria, Caruso: "Uffici in condizioni disastrose", boom di ricorsi sulle carte docenti e stallo sulle concessioni balneari