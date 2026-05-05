Ternana UFFICIALE deferimento e penalizzazione eventuale | ecco cosa può accadere

La Ternana potrebbe ricevere una penalizzazione da scontare nella stagione 20262027, ma questa decisione dipenderà dall’esito dell’asta prevista per metà della prossima settimana. Al momento, non ci sono conferme definitive, e tutto resta in attesa dei risultati ufficiali. La questione riguarda un deferimento che potrebbe influenzare il percorso della squadra nel campionato futuro.

Una eventuale penalizzazione da scontare nella stagione 20262027 per la Ternana. Eventuale poiché tutto dipenderà dall’esito dell’asta in programma a metà della prossima settimana. Il procuratore federale, a seguito di segnalazioni della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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