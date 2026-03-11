Petrolio oltre i 100 dollari non è finita | ecco cosa può accadere con escalation in Medio Oriente

Il prezzo del petrolio supera i 100 dollari al barile mentre i mercati monitorano attentamente l’intensificarsi delle tensioni in Medio Oriente. La variazione dei prezzi riflette le preoccupazioni per possibili interruzioni nelle forniture di petrolio provenienti dalla regione, con gli operatori che restano in allerta di fronte a eventuali sviluppi che potrebbero influenzare i mercati energetici globali.

(Adnkronos) – "Il prezzo del petrolio torna al centro dell’attenzione dei mercati, oscillando intorno ai 100 dollari al barile, sostenuto dall’escalation del conflitto in Medio Oriente. Non sorprende osservare un ulteriore rialzo rispetto alle scorse settimane, mentre crescono le preoccupazioni riguardo alle forniture energetiche in uscita dal Golfo dirette verso i mercati asiatici ed europei. Il prezzo del petrolio è aumentato di circa il 47% dalla fine di febbraio, quando Stati Uniti e Israele hanno avviato i primi attacchi contro l’Iran, e registra un incremento di quasi il 76% da inizio anno. Sebbene i livelli attuali siano elevati, restano comunque lontani dal picco registrato nel giugno 2008, quando il petrolio raggiunse i 147 dollari al barile. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

