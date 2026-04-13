Ternana nuova cordata italiana | si gioca il futuro dei Rizzo

Oggi alle 18 si sarebbe dovuta svolgere l’assemblea straordinaria dei soci della Ternana, convocata da Fabio Forti. Tuttavia, la riunione potrebbe essere spostata al 16 aprile. La convocazione riguarda la decisione sul futuro della società e sulla possibile formazione di una nuova cordata italiana. La situazione rimane in attesa di conferma, mentre i dettagli sulla procedura sono ancora da definire.

L’assemblea straordinaria dei soci della Ternana, convocata per le ore 18 di oggi 13 aprile da Fabio Forti, rischia di essere rimandata al 16 aprile. La decisione servirebbe a garantire il tempo necessario per gestire le scadenze federali relative agli stipendi dei calciatori e per approfondire i contatti con un gruppo di quattro o cinque imprenditori italiani interessati a collaborare con la famiglia Rizzo. Nuove rotte societarie e scadenze imminenti. Il futuro del club rossoverde si gioca su una data cruciale: il 16 aprile. In quel giorno, la società deve rispettare gli obblighi verso la Federazione per il pagamento degli stipendi dei tesserati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ternana, nuova cordata italiana: si gioca il futuro dei Rizzo Leggi anche: Ternana crisi senza fine: cambi di proprietà in serie e nubi sul futuro. La famiglia Rizzo verso il passo indietro Ternana calcio: la nuova proprietà denuncia la vecchia gestione, Claudia Rizzo ascoltata dai pmGI - La presidente della Ternana Claudia Rizzo è negli uffici della Guardia di Finanza, a Terni, dove sarà ascoltata dal procuratore capo, Antonio...