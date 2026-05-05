Ternana incubo fallimento | la modalità dell’asta tra offerte a buste chiuse e rilanci asincroni

La liquidazione giudiziale della Ternana Calcio si svolge secondo quanto previsto dagli articoli 214 e 216 del Codice della crisi d’impresa. La procedura prevede un’asta con offerte a buste chiuse e rilanci asincroni, creando un percorso complesso e articolato per la vendita della società. La modalità di svolgimento dell’asta è stata oggetto di attenzione nelle ultime settimane, con diverse offerte presentate e rilanci successivi.