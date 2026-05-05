A Teramo sono stati installati nuovi arredi nella Stanza Rosa, un luogo dedicato all’accoglienza delle vittime di violenza. Il rinnovo degli spazi mira a offrire un ambiente più confortevole e accogliente per i minori che vi si rivolgono. Il progetto è stato finanziato da enti pubblici e privati, che hanno contribuito alla realizzazione dei nuovi arredi e all’allestimento degli ambienti.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'accoglienza per i minori dopo il nuovo allestimento?. Chi ha finanziato concretamente il rinnovo degli spazi della Stanza Rosa?. Perché la privacy delle vittime è stata messa al centro del progetto?. Quanti accessi ha registrato la struttura dal 2022 ad oggi?.? In Breve Dal novembre 2022 la stanza rosa ha registrato complessivamente 317 accessi totali.. Tra le vittime risultano 252 donne sopra i 16 anni e 65 minori.. Arianna Fasulo e la presidente Lucia Taormina hanno presenziato la consegna dei mobili.. La BCC di Basciano ha finanziato il progetto tramite fondi per la riqualificazione.. Nuovi arredi per la stanza rosa del Pronto soccorso dell’Ospedale di Teramo sono stati consegnati dal Soroptimist Club Teramo per potenziare l’accoglienza delle vittime di violenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teramo, nuovi arredi per la Stanza Rosa: più accoglienza alle vittime

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