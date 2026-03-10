A Colleferro, presso il Commissariato di Polizia, è stata aperta una nuova stanza chiamata

Inaugurata presso il Commissariato di Colleferro, in provincia di Roma, la Stanza Rosa dedicata alle vittime di violenza. Presenti il Questore di Roma Roberto Massucci, il procuratore presso il Tribunale di Tivoli Andrea Calice, il senatore di FdI Giorgio Salvitti e il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna. Uno spazio nato per offrire un ambiente sicuro, caldo e confortevole a chi merita ascolto e protezione. La stanza è dedicata a Laura Grande, giovane maestra di scuola scomparsa vent'anni fa a causa di un malore improvviso.- Una donna che ha sempre scelto di lavorare in zone difficili cercando di combattere con la sua gentilezza e la sua sensibilità la cultura della violenza e della sopraffazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Colleferro, inaugurata la stanza rosa dedicata alle vittime di violenza

