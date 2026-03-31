Nuova viabilità e strutture per le barche | la giunta dà il via al progetto su via San Giuliano
La giunta comunale di Venezia ha approvato lunedì 30 marzo un piano urbanistico che prevede la riqualificazione di via San Giuliano a Mestre. La strategia include modifiche alla viabilità e nuove strutture dedicate alle barche, con l’obiettivo di migliorare l’accesso e l’utilizzo dell’area. La decisione interessa le modalità di circolazione e le infrastrutture per il trasporto nautico nella zona.
Adottato il piano urbanistico per la riqualificazione dell'area. De Martin: «L’intervento consentirà di superare situazioni di degrado, riorganizzando le funzioni esistenti e introducendo spazi pubblici» Con l'adozione di apposito piano urbanistico, nella giornata di lunedì 30 marzo la giunta veneziana ha approvato la riqualificazione e ridefinizione di via San Giuliano a Mestre. Il progetto prevede la demolizione e sostituzione dei vecchi edifici esistenti, oltre alla realizzazione di una nuova viabilità. Nel dettaglio: lungo la via, affacciati sul canale, sorgeranno 15 edifici, articolati in lotti modulari, destinati a ricovero di barche, darsene e approdi attrezzati per imbarcazioni da riporto, servizi di manutenzione e riparazione, attività di trasporto acqueo e logistica. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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