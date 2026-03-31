La giunta comunale di Venezia ha approvato lunedì 30 marzo un piano urbanistico che prevede la riqualificazione di via San Giuliano a Mestre. La strategia include modifiche alla viabilità e nuove strutture dedicate alle barche, con l’obiettivo di migliorare l’accesso e l’utilizzo dell’area. La decisione interessa le modalità di circolazione e le infrastrutture per il trasporto nautico nella zona.

Adottato il piano urbanistico per la riqualificazione dell'area. De Martin: «L’intervento consentirà di superare situazioni di degrado, riorganizzando le funzioni esistenti e introducendo spazi pubblici» Con l'adozione di apposito piano urbanistico, nella giornata di lunedì 30 marzo la giunta veneziana ha approvato la riqualificazione e ridefinizione di via San Giuliano a Mestre. Il progetto prevede la demolizione e sostituzione dei vecchi edifici esistenti, oltre alla realizzazione di una nuova viabilità. Nel dettaglio: lungo la via, affacciati sul canale, sorgeranno 15 edifici, articolati in lotti modulari, destinati a ricovero di barche, darsene e approdi attrezzati per imbarcazioni da riporto, servizi di manutenzione e riparazione, attività di trasporto acqueo e logistica. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Nuova viabilità e strutture per le barche: la giunta dà il via al progetto su via San Giuliano

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