Tentano di rubare un monopattino alle 4 di notte | scoperti dal proprietario arrestato 19enne a Como

Nella notte tra venerdì e sabato, poco dopo le 4, un proprietario di un monopattino elettrico ha avvistato due giovani che tentavano di rubarlo davanti a un bar di via F.lli Rosselli a Como. I due ragazzi erano impegnati a maneggiare il veicolo, legato con un lucchetto all’esterno del locale. Immediatamente, il proprietario ha chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute e hanno arrestato uno dei due giovani diciannovenni.

Succede in piena notte, intorno alle 4, davanti a un bar di via F.lli Rosselli. Il proprietario nota due ragazzi armeggiare vicino al suo monopattino elettrico, legato all’esterno con un lucchetto. Uno prova a forzarlo, l’altro resta poco distante a fare da palo.La scena dura pochi istanti. I due.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Como, tenta di rubare un monopattino elettrico fuori dal bar a notte fonda: arrestato un 19enne Dal Veneto per rubare di notte nei negozi di Como: tunisino irregolare arrestato dalla poliziaFurto nella notte in un negozio di abbigliamento sportivo di via Plinio a Como, dove la polizia ha arrestato un giovane sorpreso mentre usciva dal... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tentano di rubare un monopattino alle 4 di notte: scoperti dal proprietario, arrestato 19enne a Como; Tentano di rubare un'auto a Scordia e fuggono, ma i carabinieri li bloccano: denunciati; Tentano di rubare un’auto in via Japigia: arrestato un 25enne. Fuggono i complici; Tentano di rubare un’auto: due ventenni arrestati dai Carabinieri. Como, tenta di rubare un monopattino elettrico. Arrestato un 19enne tunisinoLa polizia di Como nelle prime ore della mattinata di oggi ha arrestato per tentato furto aggravato un 19enne tunisino, regolare sul territorio e ... espansionetv.it Genova: tenta di rubare uno smartphone e aggredisce la vittima, arrestato un 37ennePolizia di Stato arresta un uomo per tentata rapina e aggressione a Genova. La vittima aggredita dopo aver cercato di fermare il furto dello smartphone. lamilano.it Finti carabinieri tentano di truffare la titolare di un b&b Fonni, avevano chiesto la disponibilità per un soggiorno di sette notti per quattro militari - facebook.com facebook Tentano di rapinare un barbiere impugnando un coccio di vetro, denunciati due giovanissimi x.com