Dal Veneto per rubare di notte nei negozi di Como | tunisino irregolare arrestato dalla polizia

Furto nella notte in un negozio di abbigliamento sportivo di via Plinio a Como, dove la polizia ha arrestato un giovane sorpreso mentre usciva dal magazzino con una cassa appena rubata. In manette è finito un tunisino di 21 anni, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti penali e di polizia. Dagli accertamenti è emerso che il giovane aveva già avuto problemi con la giustizia in Veneto, tra le province di Rovigo e Venezia. L’intervento è scattato intorno alle 2.30, quando tramite il 112 la centrale operativa che gestisce l’impianto di allarme del negozio ha segnalato alla questura un furto in corso. Una volante della polizia è arrivata rapidamente sul posto sorprendendo il 21enne mentre usciva da una porta sul retro del magazzino con in mano un registratore di cassa appena sottratto dal negozio. 🔗 Leggi su Quicomo.it

