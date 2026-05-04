Como tenta di rubare un monopattino elettrico fuori dal bar a notte fonda | arrestato un 19enne

A Como, un giovane di 19 anni è stato arrestato durante la notte con l'accusa di aver tentato di rubare un monopattino elettrico fuori da un bar. Secondo le forze dell'ordine, il ragazzo ha precedenti per reati analoghi. L'episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, portando all'intervento delle autorità che hanno portato l’individuo in custodia.

Un arresto per tentato furto aggravato nelle prime ore di oggi a Como. Un giovane tunisino di 19 anni, residente nella provincia di Lecco, è stato fermato mentre cercava di sottrarre un monopattino elettrico nei pressi di un bar. L’episodio è stato segnalato da un cittadino che ha assistito al tentativo di furto e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 4.00 del mattino in via F.lli Rosselli, dove una Volante è stata inviata dopo la segnalazione di un tentativo di furto. Il richiedente aveva notato due individui intenti a rubare il suo monopattino elettrico parcheggiato all’esterno di un bar.🔗 Leggi su Virgilio.it

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