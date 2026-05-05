Tenta il furto al supermercato in centro e colpisce al volto il direttore mentre fugge

Lunedì pomeriggio, i carabinieri di Ferrara hanno arrestato una donna di 37 anni, senza fissa dimora e già nota alle forze dell’ordine, con l’accusa di aver tentato di rubare nel supermercato situato nel centro storico. Durante l’episodio, la donna ha colpito al volto il direttore del negozio mentre cercava di allontanarsi. L’arresto è avvenuto dopo che i militari sono intervenuti per fermare la fuga.

Tenta di fuggire dal punto vendita e prende a schiaffi il direttore. Nel pomeriggio di lunedì 4, i carabinieri di Ferrara hanno arrestato una 37enne, senza fissa dimora e già nota alle forze dell'ordine, con l’accusa di rapina impropria avvenuta in un piccolo supermercato in pieno centro storico.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Etg - Tentato furto record al supermercato, carrello da 2.380 euro. Arrestato 19enne rumeno Notizie correlate Furto al supermercato: tenta la fuga, fermatoTentativo di furto ieri, giovedì 9 aprile, al supermercato Coop di via Cimabue, nei pressi di piazza Beccaria. Donna accoltellata al volto in strada: l’aggressore la colpisce e poi fuggeUna donna di 30 anni è stata accoltellata al volto mentre camminava in via Linate a Caldogno (Vicenza). Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cavenago, 16enne tenta un furto in un ristorante e poi fugge in bici: arrestato dai carabinieri; Tenta un furto al centro commerciale: denunciata 21enne, scatta il foglio di via; Tenta il furto nel negozio di abbigliamento, ma suona l'antitaccheggio e fugge; Tenta il furto al panificio, ladro picchiato e cacciato dal titolare. Furti d’auto rocamboleschi a Senigallia: ventenne ruba vetture, si schianta e tenta un altro colpo, poi il foglio di via fino al 2029SENIGALLIA - Una scia di furti d’auto, un incidente dopo la fuga e un tentativo fallito di colpire ancora. È il quadro ricostruito dalla polizia dopo le indagini che hanno portato ... corriereadriatico.it Rossano, tenta il furto in un negozio e aggredisce gli agenti: arrestatoL’uomo, 32 anni, cittadino straniero irregolare, è stato bloccato dalla Polizia di Stato dopo aver infranto la vetrina di un esercizio commerciale nello scalo ... cosenzachannel.it Tenta il suicidio in casa a Fano: soccorso e trasportato in eliambulanza - facebook.com facebook 47‘ | Fiorentina pericolosa: Braschi, appena entrato, tenta la conclusione e centra il palo #RomaFiorentina 3-0 #ASRoma x.com