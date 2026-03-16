Donna accoltellata al volto in strada | l'aggressore la colpisce e poi fugge

Una donna di 30 anni è stata ferita al volto da un coltello mentre passeggiava in via Linate a Caldogno, in provincia di Vicenza. Dopo l'aggressione, l'aggressore si è allontanato immediatamente, lasciando la donna ferita sulla strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per le prime cure e le indagini.

Una donna di 30 anni è stata accoltellata al volto mentre camminava in via Linate a Caldogno (Vicenza). Ha fornito l'identikit del suo aggressore. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Donna accoltellata per strada: ferita e portata in ospedale, caccia all’aggressoreMomenti di paura nel tardo pomeriggio in via Libertà, all’altezza dell’incrocio con via Mondini, dove una donna è stata accoltellata intorno alle 18. Palermo, donna accoltellata alla schiena mentre si trovava in strada. Fermato l’aggressoreLuigia Anna Tricarico, di 56 anni, è stata accoltellata intorno alle 18,30 in via Libertà all’altezza dell’incrocio con via Mondini. Tutti gli aggiornamenti su Donna accoltellata Temi più discussi: Napoli, donna accoltellata su un bus al Vomero da uno sconosciuto: arrestato 39enne; Accoltellata su un bus al Vomero: la donna resta in ospedale, arrestato l'aggressore; Terrore sul bus al Vomero, 32enne accoltellata da sconosciuto che rischia il linciaggio e urla il nome di Gratteri. La donna aggredita è un avvocato; Napoli, giovane donna accoltellata in autobus: l'aggressore si toglie la vita. Donna accoltellata alla testa e al volto da uno sconosciuto: è caccia all’aggressoreUna donna di 30 anni, originaria del Marocco, è stata ferita con una coltellata alla testa e al volto da uno sconosciuto che, subito ... msn.com Donna accoltellata alla testa e al volto da uno sconosciuto: la 30enne trasportata in ospedale nel cuore della notteCALDOGNO (VICENZA) - Una donna è stata accoltellata alla testa e al volto nella tarda serata di ieri, domenica 15 marzo, lungo via Linate ... msn.com Un uomo di 43 anni di Ceccano, Antonio De Santis, è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver rintracciato l’ex compagna in una casa rifugio ad Ascoli Piceno e averla accoltellata. La donna è stata salvata da un delicato intervento chirurgico, mentre l’uo - facebook.com facebook Donna accoltellata sul bus, l’aggressore: “Ho scelto vittima a caso per vendicarmi di una truffa” x.com