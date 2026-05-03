Durante i Mondiali di tennistavolo, la squadra italiana affronterà le rappresentative di Croazia e Portogallo. Le partite sono parte della fase a gruppi del torneo e determineranno l’accesso alle fasi successive. I risultati ottenuti influiranno sul posizionamento nel ranking mondiale, che verrà aggiornato dopo ogni incontro. La sfida tra le nazionali coinvolge atleti di diversi livelli e provenienze, con l’obiettivo di qualificarsi per le eliminatorie finali.

? Cosa scoprirai Chi sono le avversarie che ostacoleranno il percorso delle italiane?. Come influirà la sfida contro Croazia e Portogallo sul ranking mondiale?. Quali grandi potenze rischiano l'eliminazione immediata negli ottavi di finale?. Cosa deve cambiare tatticamente l'Italia per superare i gironi?.? In Breve Ottavi di finale previsti a Londra per lunedì 4 e martedì 5 maggio.. Italia maschile affronta la Croazia mentre il femminile sfida il Portogallo.. Svezia contro Ungheria e Cina contro Taipei sono tra le sfide maschili.. Cina e Kazakistan disputeranno match contro Polonia e Svezia nel femminile.. I tabelloni per la fase a eliminazione diretta dei Mondiali a squadre di tennistavolo 2026 sono stati definiti oggi a Londra dopo la conclusione dei gironi iniziali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiali Tennistavolo: l’Italia sfida Croazia e Portogallo

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