CAPOLAVORO ITALIA! Le azzurre piegano il Portogallo di Shao e Fu | sono agli ottavi ai Mondiali di tennistavolo!

Le giocatrici italiane hanno superato il Portogallo nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali di tennistavolo, qualificandosi così per gli ottavi di finale. La partita si è svolta alla OVO Arena Wembley di Londra, in Inghilterra, e ha visto le azzurre vincere contro le avversarie portoghesi, guidate da Shao e Fu. Con questa vittoria, l’Italia continua il suo cammino nel torneo senza sconfitte.

Prosegue anche alla OVO Arena Wembley di Londra, in Inghilterra, il percorso netto dell’ Italia femminile ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo: dopo aver vinto tutti gli incontri della prima fase, infatti, le azzurre superano anche il Portogallo, sconfitto per 3-1 nei sedicesimi in due ore e 34 minuti complessivi di gioco. Domani negli ottavi le azzurre affronteranno la vincente di Francia-Svizzera. Inizio in salita per le azzurre, con Gaia Monfardini (n. 81 del ranking internazionale) che subisce la rimonta di Yu Fu (n. 49), che si impone per 2-3 (11-9 11-7 3-11 7-11 5-11), ma poi a vendicare la compagna di squadra è Giorgia Piccolin (n.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - CAPOLAVORO ITALIA! Le azzurre piegano il Portogallo di Shao e Fu: sono agli ottavi ai Mondiali di tennistavolo! Notizie correlate Tennistavolo, Mondiali di Londra: le azzurre chiudono il girone a punteggio pieno e volano ai sedicesimiMonfardini, Piccolin e Arlia demoliscono l’Argentina 3-0 alla Copper Box Arena: nove incontri, solo cinque set persi, un percorso netto che proietta... Tennistavolo: definiti i tabelloni ad eliminazione diretta dei Mondiali a squadre 2026. Per l’Italia ci sono Svezia e PortogalloAi Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo, in corso di svolgimento a Londra, le fasi iniziali 1B e 1A si sono ufficialmente concluse.