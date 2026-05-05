Tennistavolo | completato e definito il quadro degli ottavi di finale Al femminile prosegue l’avventura dell’Italia

Ai Mondiali a squadre di tennistavolo, tenuti a Londra, sono stati conclusi i match dei sedicesimi di finale, aprendo così la strada alla fase a eliminazione diretta. Al maschile e al femminile, le squadre avanzate si preparano ora agli ottavi, con l’Italia che prosegue la sua avventura nel torneo femminile. La competizione entra nel vivo, con le sfide che si prospettano sempre più intense e decisive.

Ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo si entra sempre di più nella fase calda della manifestazione, che oggi – martedì 5 maggio, a Londra – ha definitivamente mandato in archivio i 16esimi di finale andando a comporre il quadro degli ottavi, tanto al femminile quanto al maschile. Mondiali a squadre femminili L’Italia compie una magia battendo 3-1 il Portogallo, in una giornata che qualifica alla fase successiva anche Singapore (3-1 alla Serbia), la Francia (3-0 alla Svizzera) che sosterrà il derby con le azzurre, l’Egitto (3-2 in volata alla Slovacchia) una Cina Taipei molto in fatica contro Porto Rico (3-2) e poi USA (3-1 all’India), Lussemburgo (3-2 al Brasile) e Giappone (3-0 facile per le asiatiche sulla Croazia.🔗 Leggi su Oasport.it

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