Sono state concluse le gare dei quarti di finale della Coppa Italia di pallamano 2026, sia nella competizione maschile che in quella femminile. Ora le semifinali sono state ufficialmente stabilite, con le squadre qualificate che si preparano a affrontarsi nelle prossime sfide. La fase successiva del torneo è pronta a partire, con le semifinali che promettono partite intense e coinvolgenti.

Dopo la disputa di tutti i quarti, il quadro delle semifinali delle Finals 2026 della Coppa Italia di pallamano, sia al maschile sia al femminile, è ufficialmente completo e definito. Ecco come sono andate le cose. Coppa Italia Femminile Vittoria di stretta misura per Salerno, 21-19 sul Casalgrande. Più larghe invece le modalità con cui Erice, Cassano Magnago e Brixen hanno rispettivamente regolato Nuoro (40-25), Leno (27-19) e Teramo (38-33). Serata perfetta per l’Italbasket! Straordinaria prestazione della Nazionale di Luca Banchi, che domina in casa della Gran Bretagna per 93-57. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano, Coppa Italia 2026: definito il quadro delle semifinaliste al maschile e al femminile

Calcio femminile: Fiorentina e Juventus completano il quadro delle semifinali di Coppa ItaliaSi delinea definitivamente il quadro delle semifinali valide per la Coppa Italia 2025-2026 di calcio femminile.

Leggi anche: Coppa Italia basket 2025/2026: Milano e Brescia sono le prime semifinaliste

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Confermato il programma delle Finals 2026 di Coppa Italia: le finali del 1° marzo su Sky Sport; Guida alle Finals 2026 di Coppa Italia: dal 26 febbraio al 1° marzo le 16 squadre più forti in campo al Play Hall di Riccione; Le Finals di Coppa Italia di Pallamano tornano a Riccione: Un appuntamento di grande valore sportivo; Pallamano, Trieste batte Bolzano e vola in semifinale di Coppa Italia.

Pallamano, Coppa Italia 2026: definito il quadro delle semifinaliste al maschile e al femminileDopo la disputa di tutti i quarti, il quadro delle semifinali delle Finals 2026 della Coppa Italia di pallamano, sia al maschile sia al femminile, è ... oasport.it

Coppa Italia 2026, al via le Finals di Riccione: la Junior sfida il passatoRICCIONE – Si alza oggi, giovedì 26 febbraio, il sipario sull'edizione 2026 delle Finals di Coppa Italia. Il gotha della pallamano italiana si ... osservatoriooggi.it

Pallamano, Coppa Italia: la Junior Fasano si ferma ai quarti - facebook.com facebook

I 30mila abbonati della Lazio hanno deciso di disertare per protesta la semifinale di Coppa Italia con l’Atalanta. La società, invece di cercare un modo di ricucire con i tifosi, cerca in ogni modo di non dare al pubblico televisivo l’immagine di uno stadio vuoto. E x.com