Tennis serie C | il Piazzano batte Torino 4-0 Domenica lo scontro decisivo per i playoff
Nella quarta giornata di serie C, la squadra femminile del Club Piazzano di Novara ha vinto 4-0 contro il Nord Tennis Torino. La formazione maschile, invece, ha subito una sconfitta in trasferta contro il Tennis Verbania. Domenica prossima si giocherà lo scontro decisivo per i playoff, che coinvolgerà entrambe le squadre del club.
Domenica di risultati alterni per le squadre di serie C del Club Piazzano di Novara. Nella quarta giornata di campionato, la formazione femminile ha ottenuto una vittoria netta per 4-0 contro il Nord tennis Torino, mentre la squadra maschile è stata sconfitta in trasferta dal tennis Verbania per.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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