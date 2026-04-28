Nel campionato di Serie C di tennis, il Club Piazzano ha ottenuto una vittoria di 4-0 contro il Nord Tennis Torino nella quarta giornata. Per qualificarsi ai nazionali, il team deve conquistare almeno un punto nel prossimo incontro contro il Tc Poggio Agrisport, previsto il 3 maggio. La squadra si trova a un passo dal passaggio alla fase successiva del torneo.

? Cosa sapere Il Club Piazzano batte il Nord tennis Torino 4-0 nella quarta giornata di Serie C.. Un punto contro il Tc Poggio Agrisport il 3 maggio garantirà il passaggio nazionale.. Le ragazze del Club Piazzano hanno dominato i campi di via Patti con un netto 4-0 contro il Nord tennis Torino durante la quarta giornata di serie C, rilanciando le speranze della squadra novarese in classifica. Il successo ottenuto sotto la guida tecnica di Matteo Rosso Chioso ha permesso al club di consolidare la seconda posizione nel girone, tallonando solo il Cus Torino, mentre il comparto maschile ha vissuto una domenica opposta con la sconfitta per 5-1 subita in trasferta contro il tennis Verbania.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennis Serie C: Piazzano vola verso i nazionali con un 4-0 netto

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