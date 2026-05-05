Il team femminile del Piazzano ha ottenuto la qualificazione ai playoff grazie alla vittoria nelle ultime gare, mentre la squadra maschile ha subito una sconfitta che ne ha compromesso le possibilità di avanzare. Le giocatrici che hanno contribuito in modo determinante al successo sono state identificate come le protagoniste di questa qualificazione. La squadra femminile ora si prepara per le prossime sfide con l’obiettivo di raggiungere la promozione in Serie B2.

? Cosa scoprirai Chi sono le giocatrici che hanno trascinato il Piazzano ai playoff?. Come faranno le ragazze a conquistare l'accesso alla Serie B2?. Perché la sconfitta maschile è stata definita una scelta strategica?. Quando si giocheranno le sfide decisive per la promozione femminile?.? In Breve Vittoria femminile 3-1 a Poirino grazie a Mambrini, Viganò e Zapelli.. Playoff femminili il 10 maggio a Novara e il 17 maggio a Santo Stefano Belbo.. Sconfitta maschile 5-1 in casa contro il Tirumafort di Fabio Manini.. Maschi con un solo punto in classifica dopo il pareggio contro Verde Lauro Fiorito.. Le atlete del Piazzano di Novara conquistano la qualificazione ai playoff della Serie C dopo il successo per 3-1 ottenuto a Poirino contro il Tc Poggio Agrisport.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennis, Piazzano vola ai playoff: le donne vincono, i maschi cadono

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