Scherma ad Atene diventano nove le azzurre al via del tabellone principale di sciabola femminile

Ad Atene si svolge la tappa della Coppa del Mondo di scherma dedicata alla sciabola femminile. Dopo le qualificazioni di oggi, nove atlete italiane sono entrate nel tabellone principale, mentre tre non sono riuscite a passare i turni eliminatori. L’unica azzurra già qualificata di diritto si unisce alle nove che hanno conquistato l’accesso diretto alla fase finale della competizione.

Si apre ad Atene, in Grecia, la tappa della Coppa del Mondo di scherma riservata alla sciabola femminile: all’ unica azzurra già di diritto nel tabellone principale se ne aggiungono altre otto al termine delle qualificazioni odierne, mentre in tre non superano i turni eliminatori. L’ unica azzurra della Nazionale guidata dal CT Andrea Aquili ammessa per classifica al tabellone principale, in quanto facente parte delle sedici teste di serie era Michela Battiston (n° 5 del ranking), mentre altre undici hanno tentato quest’oggi di staccare il pass attraverso le qualificazioni. In tre ci sono riuscite al termine della prima fase a gironi, ovvero Mariella Viale (22), Manuela Spica (61) e Martina Criscio (67), mentre per le altre otto azzurre ancora in gara si è reso necessario affrontare il tabellone preliminare.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, ad Atene diventano nove le azzurre al via del tabellone principale di sciabola femminile Notizie correlate Scherma: nove spadiste azzurre si qualificano per il tabellone principale al Grand Prix di DohaSaranno complessivamente nove le spadiste azzurre che saliranno in pedana domenica in quel di Doha, capitale del Qatar che ospita questo fine... Scherma: nove sciabolatrici accedono al tabellone principale a TashkentSaranno complessivamente nove le azzurre che prenderanno parte al tabellone principale valido per la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Scherma, azzurri in pedana tra Padova, Atene, Il Cairo e Budapest; Scherma diventano 11 gli azzurri in tabellone a Il Cairo nel fioretto maschile. Scherma, ad Atene diventano nove le azzurre al via del tabellone principale di sciabola femminileSi apre ad Atene, in Grecia, la tappa della Coppa del Mondo di scherma riservata alla sciabola femminile: all'unica azzurra già di diritto nel tabellone ... oasport.it