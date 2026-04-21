Gli Internazionali d’Italia 2026 tornano a essere visibili in chiaro grazie a Tv8, che trasmetterà una partita al giorno. La notizia interessa gli appassionati di tennis che potranno seguire gli incontri senza dover ricorrere a servizi a pagamento. La programmazione si svolgerà dal torneo al Foro Italico, offrendo così la possibilità di seguire le gare principali di questa edizione.

L’attesa per i appassionati di tennis si è finalmente conclusa con l’annuncio che Tv8 trasmetterà una partita al giorno in chiaro degli Internazionali d’Italia 2026. La decisione riguarda esclusivamente il torneo maschile ATP, mentre la copertura del circuito WTA 1000 rimarrà affidata a SuperTennis, confermando una gestione dei diritti che vede Italia mantenere il controllo totale sulle competizioni maschili e sul tour WTA fino al 2028. L’orbita televisiva del Foro Italico. Il ritorno delle immagini dal campo del Foro Italico sul tasto 8 del telecomando non rappresenta solo un cambio di palinsesto, ma segna una continuità strategica all’interno dello stesso gruppo editoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennis, il Foro Italico torna in chiaro: un match al giorno su Tv8

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