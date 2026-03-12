Foro Italico | 160 milioni per coprire il tennis e creare

Il Foro Italico riceve un investimento di 160 milioni di euro destinato a coprire il campo centrale del torneo di tennis e a realizzare un parco urbano di 20 ettari. L’intervento prevede lavori di riqualificazione e nuove strutture che andranno a modificare l’area. La trasformazione riguarda un intervento complessivo volto a migliorare le strutture e gli spazi pubblici del complesso.

Il Foro Italico si trasforma: un investimento di 160 milioni di euro per coprire il centrale del tennis e creare un parco urbano da 20 ettari. I lavori inizieranno subito dopo gli Internazionali d’Italia, previsti tra fine aprile e metà maggio. La copertura permetterà l’uso dell’impianto tutto l’anno, aprendo la strada a nuovi eventi sportivi come il basket della NBA Europe. Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, ha illustrato il progetto alla fiera immobiliare Mipim di Cannes, sottolineando l’impatto economico e sociale della rigenerazione urbana. La copertina mobile e il cambio di stagione. Gli ultimi tornei di tennis sul terreno storico saranno quelli in programma dal 28 aprile al 17 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

