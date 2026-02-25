Nayt da enfant prodige dell’hip hop romano a Sanremo 2026 | il rapper debutta all’Ariston con Prima che È un pezzo rap come non è mai stato portato al Festival prima d’ora

“Ho sempre pensato: se un giorno andrò a Sanremo, lo farò con un pezzo che non mi snaturi. Quando non è così è un problema”. Per partecipare al Festival della canzone italiana l’unica condizione che si era posto era di non “sanremizzarsi”, cioè di non stravolgere la sua musica per esserci a tutti i costi. E, a giudicare dalle sue parole, sembra che nayt ci sia riuscito. Rapper classe 1994, William Mezzanotte (questo il suo vero nome) salirà per la prima volta sul palco del Teatro Ariston. E lo farà con il brano intitolato “ Prima che ”, che non era stato scritto con l’interno di portarlo a Sanremo: “Ho semplicemente scritto quello che per me è il pezzo giusto. È arrivato naturalmente”. Quello di nayt è un nome che a molti potrebbe sembrare sconosciuto, ma, in realtà, chi segue l’hip-hop lo conosce da tempo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

