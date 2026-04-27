Una serata-evento dedicata alla fondazione del piccolo Domenico Caliendo

Sono oltre quaranta gli artisti che hanno risposto alla chiamata di Francesco Merola per "I figli. so' pezzi 'e core - Tutti uniti per Domenico", la serata-evento in programma lunedì 4 maggio alle ore 21 al Teatro Totò di Napoli il cui incasso sarà devoluto alla Fondazione Domenico Caliendo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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