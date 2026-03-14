Telese Terme un modello di sviluppo | l’Amministrazione Caporaso traccia il bilancio di fine consiliatura

Telese Terme si avvicina alla fine della sua consiliatura, e l’Amministrazione Caporaso ha presentato un bilancio delle attività svolte durante il mandato. In questa fase, sono stati evidenziati i principali interventi e progetti realizzati in vari settori. La discussione si concentra sui risultati ottenuti e sugli obiettivi raggiunti dall’amministrazione nel corso degli ultimi anni.

Tempo di lettura: 3 minuti Con l’avvicinarsi della conclusione del mandato amministrativo, l’Amministrazione Comunale di Telese Terme guidata dal Sindaco Giovanni Caporaso traccia un bilancio dell’attività svolta, rivendicando con orgoglio la trasformazione di una città che oggi si presenta come un grande cantiere a cielo aperto, simbolo di dinamismo e visione strategica. Dalla resilienza della pandemia alla rinascita economica Il percorso di questa amministrazione è iniziato nel momento più buio della storia recente del Paese: l’insediamento in piena emergenza Covid-19. Nonostante le oggettive difficoltà iniziali, che hanno richiesto una gestione emergenziale complessa e faticosa, l’Amministrazione non ha mai perso di vista l’obiettivo di lungo periodo: proiettare Telese Terme tra le realtà d’eccellenza della Campania e del Sud Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Telese Terme, un modello di sviluppo: l’Amministrazione Caporaso traccia il bilancio di fine consiliatura Articoli correlati Leggi anche: Telese Terme, l’amministrazione precisa: “Scuola e servizi, il Comune risponde con opere e finanziamenti” Abano Terme, il bilancio delle attività in ambito di sicurezza soddisfa l'amministrazione comunale«I dati consuntivi evidenziano un’intensa attività investigativa: nel 2025 sono state trasmesse complessivamente 92 informative di reato all’Autorità... Una raccolta di contenuti su Telese Terme Temi più discussi: Sala gremita a Telese Terme per il forum del Rotary sulla riforma costituzionale; Telese Terme, successo per il 1° Memorial Francesco Bonelli: quando il gioco diventa solidarietà nel nome del ricordo; Il Benevento Calcio incontra Telese Terme: al via la distribuzione dei biglietti per l’ultima di campionato; Accusato di aver trasportato droga, assolto un 39enne di Telese Terme. Distretto Commerciale Valle Telesina: Telese capofila per la Fase 2. Candidatura a finanziamenti per 225mila euroContinua l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Telese Terme a sostegno del tessuto produttivo locale. Il Comune, in qualità di ente capofila del Distretto Commerciale Valle Telesina, ha ufficiali ... ntr24.tv Telese Terme, discarica in un lago: dal fondo ripulito emerge anche un'autoCopertoni, telai di bicicletta, insegne pubblicitarie, compreso qualche vecchio cartellone di gelati in puro stile vintage, pinne e altri oggetti per lo sport, rifiuti di viario genere e perfino la ... ilmattino.it Gara Cosplayer al Magicon 30 Maggio/ 2 Giugno Terme Jacobelli Telese ( Bn) Premio in palio PLAYSTATION 5!!! Per info seguite le pagine social Janara Esoterismo e Magia - facebook.com facebook