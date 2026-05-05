In occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, è stato reso pubblico un rapporto di Telefono Azzurro che segnala un aumento di video di abusi sessuali su minori, molti dei quali sono stati generati dall’intelligenza artificiale. Il dossier 2025, presentato a Roma, evidenzia questa criticità, che si aggiunge alle sfide già presenti nella tutela dei minori online.

Con la pubblicazione degli Epstein Files, il mondo è tornato ad interrogarsi sulla pedofilia e la pedopornografia. Numeri preoccupanti, dietro i quali si nascondo storie di minori privati della loro innocenza. I dati del fenomeno raccolti da Telefono Azzurro per la Giornata nazionale raccontano di un problema in crescita, su cui incombe anche il lato più oscuro dell’intelligenza artificiale. L’elemento che viene fuori è che l’abuso non è solo online. I dati dei servizi di Telefono Azzurro restituiscono infatti un quadro composito e allarmante. Per quanto riguarda il 114 Emergenza Infanzia, nel 52,4% dei casi la categoria primaria è abuso sessuale, mentre la sextortion pesa per il 25,8%.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Telefono Azzurro, è boom di video di abusi sessuali su minori generati dall’AI

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