Abusi sessuali su minori | Non siamo vittime ma survivor

Un gruppo di persone che hanno vissuto esperienze di abusi sessuali durante l’infanzia o l’adolescenza si definisce “survivor”, un termine scelto per rappresentare la loro condizione. Queste persone non si considerano vittime, ma individui che hanno affrontato e superato situazioni difficili nel passato. La loro scelta di linguaggio riflette una prospettiva di resilienza e di rinascita personale.

Si chiamano survivor, perché è questa la parola che meglio racconta chi sono le persone che hanno subito abusi sessuali durante l'infanzia o l'adolescenza. Non sono e non vogliono essere "solo" vittime, e neanche sopravvissuti. Sono qualcosa di più, perché la resilienza può accompagnarli verso una nuova vita, senza dimenticare o cancellare ciò che hanno subito, ma diventando altro.

Aerosmith, il cantante Steven Tyler a processo per abusi sessuali su minoriSulla base della documentazione acquisita, un giudice della contea di Los Angeles ha ritenuto che le accuse di abusi sessuali su minori mosse contro...

L’attore Timothy Busfield è stato arrestato, senza cauzione, per abusi sessuali su minori nel New MexicoL’attore vincitore dell’Emmy Award, Timothy Busfield, è stato trattenuto senza cauzione alla sua prima udienza in tribunale mercoledì, un giorno dopo...

Caso Epstein, le foto della morte in carcere - 1mattina News 05/02/2026

Usa, abusi del clero su minori in Rhode Island: 75 molestatori e 300 vittime da anni ‘50Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa, abusi del clero su minori in Rhode Island: 75 molestatori e 300 vittime da anni ‘50 ... tg24.sky.it

Ora esistono videogiochi per abusare dei bambini: Usano gli avatar per commettere violenzeUn'inchiesta della Procura di Catania ha scoperto una rete di pedofili che usavano giochi di simulazione per compiere abusi sessuali virtuali su minori ... fanpage.it

Per mesi lo avevano preso di mira con una crudeltà sistematica, approfittando della sua disabilità cognitiva per trasformarlo in un oggetto di divertimento. Abusi sessuali, botte, sigarette spente sul collo, docce gelate con la pompa dell'acqua, cibo e bevande di - facebook.com facebook

Abusi sessuali sulle allieve, scarcerato il maestro di arti marziali x.com