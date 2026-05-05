Tecnici introvabili per le imprese | in Fiera arriva l’evento che incrocia domanda e competenze

In occasione di una prossima fiera dedicata al settore industriale, sarà presentato un evento incentrato sulla carenza di tecnici specializzati per le imprese italiane. Mentre il settore si muove verso innovazioni digitali, automazione e robotica avanzata, le aziende incontrano difficoltà nel reperire le figure professionali richieste per supportare questa evoluzione. La manifestazione si propone di mettere in contatto domanda e offerta di competenze tecniche.

L’industria italiana corre verso innovazione digitale, automazione, robotica avanzata e nuovi modelli produttivi, ma fatica a trovare le competenze necessarie per sostenere questa trasformazione. È il paradosso del manifatturiero: le imprese cercano profili tecnici, ma il mercato non riesce a.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Il lavoro che manca alle imprese, in Italia i profili introvabili per 7 aziende su 10: i settori più ‘esposti’ROMA - La ricerca del personale resta uno dei principali colli di bottiglia per la crescita delle imprese italiane. Il mondo della sanità incrocia le braccia, arriva una giornata di sciopero: i servizi garantitiLa direzione generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara e dell’Azienda Usl di Ferrara comunicano che per l’intera giornata di venerdì... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tecnici introvabili per le imprese: in Fiera arriva l’evento che incrocia domanda e competenze; Il lavoro cambia tra Ai e transizione green, boom delle figure introvabili; Lavoro 2026: IA e transizione green spostano le competenze, figure tecniche sempre più difficili da trovare; Lavoro, la scure della guerra. A rischio seimila assunzioni. Ma nel turismo il contratto è sicuro. Tecnici introvabili per le imprese: in Fiera arriva l’evento che incrocia domanda e competenzeIl 7 maggio debutta Convivium, il format di Ingegneria Italia pensato per ridurre il divario tra aziende manifatturiere e professionisti STEM, mentre la difficoltà di reperimento dei profili tecnici s ... padovaoggi.it Officine senza tecnici, AsConAuto punta sui giovaniAsConAuto ed ENAIP rafforzano il ponte scuola-impresa per formare tecnici e nuove figure del post-vendita automotive. La carenza di tecnici qualificati ... affaritaliani.it SANITÀ: INFERMIERI INTROVABILI, BOOM DI ARRIVI DA TUNISIA, INDIA, PARAGUAY Openjobmetis potenzia il programma internazionale per selezionare presso Paesi Extra UE infermieri e professionisti sanitari per l’Italia. 50% infermieri vanno negli ospe - facebook.com facebook