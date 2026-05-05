Tech Talks parola all’innovazione

Il Quotidiano Nazionale ha avviato un nuovo vodcast chiamato “Tech Talks”, dedicato a esplorare il mondo della tecnologia. Il programma mira a spiegare i concetti tecnici in modo semplice e comprensibile, con un focus sulla loro presenza nelle attività di tutti i giorni. La serie si propone di offrire approfondimenti su argomenti digitali, rivolgendosi a un pubblico generale interessato alle novità del settore.

QN-Quotidiano Nazionale lancia “Tech Talks”, il nuovo vodcast dedicato a raccontare la tecnologia in modo chiaro, accessibile e vicino alla vita quotidiana. A condurlo è Giancarlo Ricci, che in ogni puntata dialoga con ospiti provenienti dal mondo dell’ innovazione (imprenditori, docenti universitari, esperti e content creator) per approfondire i temi che stanno trasformando la società. “Tech Talks”, reperibile sui siti delle nostre testate e sulle principali piattaforme di distribuzione, nasce con un obiettivo preciso: rendere comprensibile a tutti un universo spesso percepito come complesso e distante. Dall’ intelligenza artificiale alla...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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